В Самарской области объявили беспилотную опасность

САМАРА, 23 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на территории Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«На территории Самарской области действует режим “Беспилотная опасность”, — написал он в “Максе”.
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