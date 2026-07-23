В Ирландии на месте бывшего приюта нашли останки 99 младенцев

Ранее власти Калифорнии установили личность женщины, останки которой нашли в горах в 1981 году. Погибшей оказалась состоятельная наследница Тельма Гастон, пропавшая из своего дома за несколько месяцев до обнаружения захоронения. Следствие обвинило её знакомого Лоуренса Ремсена в подделке доверенности и письма от имени женщины. Он пытался снять с её счетов около $100 тыс. и продать принадлежавшую ей недвижимость. Суд признал Ремсена виновным в убийстве и назначил ему пожизненное заключение.