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В ДТП с большегрузом за хабаровским мостом погибли три человека

Выжившего подростка доставили в больницу Хабаровска.

Источник: Хабаровский край сегодня

Три человека погибли в ДТП с большегрузом у поселка Приамурский в ЕАО за хабаровским мостом, выжившего подростка доставили в больницу Хабаровска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Авария произошла накануне, 22 июля, на 2094 км федеральной автодороги «Чита-Хабаровск». Водитель «Мицубиси Аутлендер» при выезде на главную дорогу не пропустил большегруз «Вольво» и произошло столкновение.

Водитель и два пассажира, в том числе 15-летняя девочка, погибли на месте происшествия. 16-летнего пассажира зажало в искореженном автомобиле, его достали спасатели МЧС.

— Ребенок госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе УМВД по ЕАО.

Напомним, в Хабаровске водитель автобуса сбежал с места аварии после ДТП.

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