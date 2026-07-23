В ДТП с большегрузом за хабаровским мостом погибли три человека

Три человека погибли в ДТП с большегрузом у поселка Приамурский в ЕАО за хабаровским мостом, выжившего подростка доставили в больницу Хабаровска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авария произошла накануне, 22 июля, на 2094 км федеральной автодороги «Чита-Хабаровск». Водитель «Мицубиси Аутлендер» при выезде на главную дорогу не пропустил большегруз «Вольво» и произошло столкновение.
Водитель и два пассажира, в том числе 15-летняя девочка, погибли на месте происшествия. 16-летнего пассажира зажало в искореженном автомобиле, его достали спасатели МЧС.
— Ребенок госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе УМВД по ЕАО.
Напомним, в Хабаровске водитель автобуса сбежал с места аварии после ДТП.