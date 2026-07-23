СК начал проверку после ДТП с самокатом и ребёнком во Владивостоке

Следственные органы СК России по Приморскому краю проводят доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием электросамоката. 19 июля во Владивостоке на улице Адмирала Горшкова водитель средства индивидуальной мобильности совершил наезд на женщину и её малолетнего ребёнка, причинив им травмы.
По информации СК, самокат двигался по пешеходной зоне, что запрещено правилами в большинстве общественных пространств города. Предположительно, водитель не учёл дорожную обстановку и скорость, что привело к столкновению. Женщина и 3-летний мальчик получили телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.
Следователи уже начали проверочные мероприятия — опрашивают очевидцев, запрашивают записи с камер видеонаблюдения, выясняют все детали инцидента. Устанавливается личность водителя самоката и обстоятельства, при которых он управлял средством передвижения.
Действия водителя квалифицируются как нарушение правил безопасности эксплуатации транспортного средства. В зависимости от тяжести последствий, по результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.
Случай вновь обострил дискуссию о необходимости ужесточения правил использования электросамокатов. В СК обращают внимание, что езда по пешеходным зонам — одна из главных причин травматизма среди горожан.