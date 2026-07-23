СК начал проверку после ДТП с самокатом и ребёнком во Владивостоке

По информации СК, самокат двигался по пешеходной зоне, что запрещено правилами в большинстве общественных пространств города. Предположительно, водитель не учёл дорожную обстановку и скорость, что привело к столкновению. Женщина и 3-летний мальчик получили телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.