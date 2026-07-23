В Париже у миллиардера украли чемодан с ценностями на €1,3 млн

После прибытия в гостиницу турист отправился на прогулку. Вечером он вернулся в номер и обнаружил там только два чемодана. Камеры наблюдения зафиксировали, что из автомобиля у отеля выгрузили два предмета багажа. По версии издания, третий чемодан мог пропасть ещё в аэропорту. В багаже находилось кольцо стоимостью €800 тыс. и несколько других украшений. Общую сумму ущерба оценили примерно в €1,3 млн.