Во Франции около 5 тысяч человек эвакуировали из-за природного пожара

На юге Франции в департаменте Жиронда, сообщает BFMTV.
В районе коммуны Сомо огнем охвачено уже 900 гектаров леса. Пламя продолжает распространяться в направлении севера от залива Аркашон. В числе эвакуированных — жители коммуны Порж, обитатели кемпинга и кочевого поселения.
Как информирует телеканал, в тушении пожара участвуют 500 сотрудников пожарно-спасательной службы, четыре тяжелых и четыре легких самолета. В ближайшее время к ним присоединятся еще 200 специалистов.
Ранее сообщалось, что пожар уничтожил более 100 домов в Норвегии и перекинулся на лес.
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше