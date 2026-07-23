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Во Франции около 5 тысяч человек эвакуировали из-за природного пожара

На юге Франции возник крупный лесной пожар, эвакуированы около 5 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

На юге Франции в департаменте Жиронда, сообщает BFMTV.

В районе коммуны Сомо огнем охвачено уже 900 гектаров леса. Пламя продолжает распространяться в направлении севера от залива Аркашон. В числе эвакуированных — жители коммуны Порж, обитатели кемпинга и кочевого поселения.

Как информирует телеканал, в тушении пожара участвуют 500 сотрудников пожарно-спасательной службы, четыре тяжелых и четыре легких самолета. В ближайшее время к ним присоединятся еще 200 специалистов.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил более 100 домов в Норвегии и перекинулся на лес.

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