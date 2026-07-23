В Амурской области около 2 тыс. человек остались без света из-за ливней

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей в Тамбовском районе Амурской области остались без электричества после повреждения на ЛЭП из-за дождей. Об этом сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).
«В Тамбовском районе Амурской области отключение ЛЭП из-за ливневых дождей. На 7 утра 23 июля (01:00 мск) остаются отключены шесть фидеров 10 кВ в населенных пунктах Николаевка, Духовское, Гильчин, Разумовка, Муравьевка, Корфово Тамбовского МО, обесточено 1 907 человек», — говорится в сообщении компании.
Силами АО ДРСК проводятся восстановительные работы, привлечено 9 бригад, 39 человек, 16 единиц техники.