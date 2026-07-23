В Амурской области около 2 тыс. человек остались без света из-за ливней

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей в Тамбовском районе Амурской области остались без электричества после повреждения на ЛЭП из-за дождей. Об этом сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).