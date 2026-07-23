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В Самарской области двое мальчиков утонули в реке, третьего спасли очевидцы

Спасатели нашли тело мальчика, который утонул в реке в Самарской области. Второго ребёнка продолжают искать возле села Борского. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

«В 19:55 22.07.2026 поступило сообщение о том, что на реке Самара в районе н. п. Борское Борского района утонули 2 ребёнка (мальчики 2009 и 2012 г. р.), очевидцами проведены работы по спасению мальчика 2011 г. р.», — рассказали в ведомстве.

Спасённого ребёнка вытащили из воды очевидцы. Тело мальчика 2009 года рождения позднее нашли и подняли на берег. На месте работают 20 специалистов. В поисковой операции задействовали шесть единиц техники. Обстоятельства происшествия пока не уточняются. Спасатели продолжают обследовать реку и прилегающую территорию в поисках мальчика 2012 года рождения.

Ранее в Ленинградской области нашли тела мужчины и женщины, пропавших 19 июля во время похода на байдарках. Напомним, сильный ветер унёс в Ладожское озеро группу из 14 туристов на лодках. Они начали маршрут из Приозерска и двигались по реке Тихой. Спасатели доставили троих детей в посёлок Берёзово, а ещё одного взрослого и ребёнка — в Приозерск. Шесть взрослых и один ребёнок находились на острове Селькамарьянсаари и ожидали эвакуации. Двое туристов оставались пропавшими, их искали спасатели и добровольцы на воде и на суше.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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