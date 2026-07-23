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Власти Ирана подтвердили гибель людей при ракетном обстреле в Шаламче

В районе пограничного перехода Шаламче на границе Ирана и Ирака был зафиксирован ракетный удар.

Источник: AP 2024

По данным иранского агентства Mehr, в районе пограничного перехода Шаламче на границе Ирана и Ирака был зафиксирован ракетный удар, в результате которого погибли два человека. Информацию об этом агентство приводит со ссылкой на местные власти Ирана.

«Окрестности пограничного пункта пропуска Шаламче подверглись ракетному обстрелу США… На данный момент в результате атаки США на пограничный пункт Шаламче погибли два человека», — сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление заместителя губернатора иранской провинции Хузестан по вопросам безопасности Валиоллу Хаяти.

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