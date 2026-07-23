Мирошник сообщил о росте числа ударов ВСУ по гражданским объектам

По подсчётам дипломата, в последние недели мая украинские военные применили немногим более 4 тыс. беспилотников. За прошедшую неделю этот показатель превысил 7 тыс. аппаратов. Мирошник связал рост числа атак с увеличением западных поставок беспилотников разных типов. По его словам, украинские военные используют их для ударов на большом расстоянии за пределами зоны специальной военной операции.