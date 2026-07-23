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В Иркутске задержали подозреваемого в наезде на человека подростка

В пресс-службе СУ СК по региону отметили, что против него завели уголовное дело о покушении на убийство.

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Иркутской области задержали 17-летнего подозреваемого в наезде на молодого человека в центре города. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

По данным следователей, 19 июля в центре Иркутска произошел конфликт между несколькими молодыми людьми. Один из участников сел за руль автомобиля и допустил наезд на группу людей, один из которых оказался под колесами машины. Водитель скрылся, 19-летнему потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

«По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время водитель, управлявший автомобилем, установлен. Им оказался 17-летний юноша. Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.

Допрашиваются свидетели инцидента и подозреваемый. Проводятся необходимые следственные действия.