В Иркутске задержали подозреваемого в наезде на человека подростка

По данным следователей, 19 июля в центре Иркутска произошел конфликт между несколькими молодыми людьми. Один из участников сел за руль автомобиля и допустил наезд на группу людей, один из которых оказался под колесами машины. Водитель скрылся, 19-летнему потерпевшему потребовалась медицинская помощь.