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Роспотребнадзор проверяет хабаровский общепит «СушиСтар»

Покупатели жаловались на кишечную инфекцию после употребления продукции.

Источник: Хабаровский край сегодня

После массовых жалоб хабаровчан на острую кишечную инфекцию управление Роспотребнадзора по региону организовало проверку в одной из точек общепита по приготовлению роллов — «Суши Стар», принадлежащей индивидуальному предпринимателю А. Кисюк. Ведомство выявило нарушение при производстве блюд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Роспотребнадзоре отметили, что потенциальные нарушения могли стать угрозой здоровью покупателей. Предположительно, в «Суши Стар» не соблюдали требования к мытью посуды, а также в должной степени не проводили производственный контроль за продукцией, при этом на оборудовании отсутствовала необходимая маркировка. К тому же в ведомстве предполагают, что один и тот же сотрудник мог отвечать на предприятии за мытье посуды и уборку туалетов.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, что в Хабаровске после многочисленных жалоб и регистрации случаев инфекционного заболевания закрыли общепит «За обе щеки». Роспотребнадзор организовал проверку на предприятии и выявил грубые санитарные нарушения.

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