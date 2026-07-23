Роспотребнадзор проверяет хабаровский общепит «СушиСтар»

В Роспотребнадзоре отметили, что потенциальные нарушения могли стать угрозой здоровью покупателей. Предположительно, в «Суши Стар» не соблюдали требования к мытью посуды, а также в должной степени не проводили производственный контроль за продукцией, при этом на оборудовании отсутствовала необходимая маркировка. К тому же в ведомстве предполагают, что один и тот же сотрудник мог отвечать на предприятии за мытье посуды и уборку туалетов.