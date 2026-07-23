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В Чувашии объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июля. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА объявлен в Чувашии. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по республике в «Максе».

«В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА!» — сказано в сообщении.

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