В Севастополе отменили воздушную тревогу

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Режим воздушной тревоги на территории Севастополя отменен, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в канале в «Максе».
«Отбой воздушной тревоги [в Севастополе]», — написал он.
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