В Воронежской и Тульской областях второй раз за ночь объявили ракетную опасность

В Воронежской и Тульской областях второй раз за ночь объявили угрозу ракетной атаки.
«Внимание, в регионе вновь объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — написал в MAX-канале в 4.04 мск губернатор Александр Гусев.
Вслед за ним, в 4.07, аналогичное предупреждение разместил глава Тульской области Дмитрий Миляев.
Руководители регионов призвали граждан укрыться в безопасных местах и не покидать их до отбоя тревоги.
Кроме того, угроза атаки БПЛА сейчас действует в Курской области.
Напомним, что в первом часу ночи режим ракетной опасности вводился сразу в пяти российских регионах.
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