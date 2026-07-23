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В Воронежской и Тульской областях второй раз за ночь объявили ракетную опасность

В Воронежской и Тульской областях второй раз за ночь объявили угрозу ракетной атаки.

В Воронежской и Тульской областях второй раз за ночь объявили угрозу ракетной атаки.

«Внимание, в регионе вновь объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — написал в MAX-канале в 4.04 мск губернатор Александр Гусев.

Вслед за ним, в 4.07, аналогичное предупреждение разместил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

Руководители регионов призвали граждан укрыться в безопасных местах и не покидать их до отбоя тревоги.

Кроме того, угроза атаки БПЛА сейчас действует в Курской области.

Напомним, что в первом часу ночи режим ракетной опасности вводился сразу в пяти российских регионах.

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