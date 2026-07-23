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КСИР: в Ормузском проливе загорелся пытавшийся пройти без разрешения танкер

В КСИР сообщили, что танкер, пытавшийся пройти без разрешения через Ормузский пролив, загорелся после взрыва.

Источник: Аргументы и факты

Один из трёх танкеров, которые попытались пройти через Ормузский пролив без разрешения со стороны Ирана, загорелся, также произошёл взрыв, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

В КСИР уточнили, что в южной части этой акватории корабли планировали пройти по заминированному участку. Один танкер приблизился к минам, и прогремел взрыв. После этого остальные суда развернулись на полном ходу и направилсь обратно.

Они отплыли обратно. В КСИР отметили, что ни одно судно не может пересечь Ормузский пролив без согласования с Тегераном, пока это пространство контролирует Иран.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран о готовности наносить удары по объектам иранской инфраструктуры в ответ на любые атаки на морские суда. Глава Белого дома предупредил, что американские военные будут уничтожать переправы и энергетические мощности после каждого подобного инцидента в Ормузском проливе.

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