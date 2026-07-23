Родригес поблагодарила ООН за помощь пострадавшим от землетрясения

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей примерно в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По данным на 22 июля, погибли 5 398 человек, 16 740 получили ранения, 17 907 лишились крова, полностью разрушено 190 зданий, 856 значительно повреждены. 23 335 человек размещены в 107 временных лагерях. В ходе поисковых операций были спасены 6 462 человека. После землетрясения произошли 1 463 афтершока.