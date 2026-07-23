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Родригес поблагодарила ООН за помощь пострадавшим от землетрясения

Уполномоченный президент Венесуэлы высоко оценила сотрудничество и скоординированную работу с представительством организации.

КАРАКАС, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес провела встречу и обсудила с представителями ООН вопросы по оказанию помощи жертвам разрушительного землетрясения, произошедшего 24 июня. Репортаж вел телеканал Venezolana de Televisi? n.

Родригес выразила признательность представителям всемирной организации во главе с постоянным координатором ООН в Венесуэле Джанлукой Рамполлой за оказанную поддержку в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной землетрясением. Она высоко оценила сотрудничество и скоординированную работу с представительством ООН в реализации плана оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению.

В свою очередь Рамполла подчеркнул, что ООН действует в тесном взаимодействии с государственными органами Венесуэлы для обеспечения высококачественной технической помощи.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей примерно в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По данным на 22 июля, погибли 5 398 человек, 16 740 получили ранения, 17 907 лишились крова, полностью разрушено 190 зданий, 856 значительно повреждены. 23 335 человек размещены в 107 временных лагерях. В ходе поисковых операций были спасены 6 462 человека. После землетрясения произошли 1 463 афтершока.

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