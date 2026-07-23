В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

ОРЕНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников объявлена в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в «Максе».
«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он.
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