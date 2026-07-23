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Водитель легковушки погиб в ДТП с бензовозом в Туве

От удара легковушка загорелась и взорвалась.

В Туве на трассе «Енисей» легковушка столкнулась с бензовозом — один погибший. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

22 июля на 780-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» в Пий-Хемском районе произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. От удара легковушка загорелась и взорвалась.

По предварительным данным, погиб водитель легкового автомобиля. Точное число погибших и пострадавших устанавливается.

На место происшествия выехали заместители министра внутренних дел Тувы. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае пьяный водитель предъявил полиции права погибшего брата.