Водитель легковушки погиб в ДТП с бензовозом в Туве

В Туве на трассе «Енисей» легковушка столкнулась с бензовозом — один погибший. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
22 июля на 780-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» в Пий-Хемском районе произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. От удара легковушка загорелась и взорвалась.
По предварительным данным, погиб водитель легкового автомобиля. Точное число погибших и пострадавших устанавливается.
На место происшествия выехали заместители министра внутренних дел Тувы. Обстоятельства аварии выясняются.
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