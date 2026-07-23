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В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремела новая серия взрывов

На Украине сообщили о новой серии взрывов в Одессе, в которой действует режим воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

Серия взрывов вновь прогремела в ночь на 23 июля в Одессе, где объявили воздушную тревогу, сообщили украинские СМИ.

Сведения о причинах произошедшего и последствиях пока не приводятся. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены, предупреждающие об опасности с воздуха, сработали в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Черниговской областях.

Напомним, 22 июля Министерство обороны РФ проинформировало, что ВС России нанесли удары в Одессе по портовым сооружениям, используемым для выгрузки и хранения грузов военного назначения. В городе и расположенном в 10 километрах от него посёлке Молодёжное целями стали три склада. Также на подходе к порту Одессы были поражены два судна, на которых везли грузы для ВСУ.

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