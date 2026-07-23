Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестное существо утащило подростка на дно реки в Малайзии

В Малайзии проводятся поиски 15-летнего юноши, ставшего жертвой нападения неизвестного существа.

Источник: Аргументы и факты

В Малайзии проводятся поиски 15-летнего юноши, ставшего жертвой нападения неизвестного существа, сообщает издание Dayak Daily.

Трагедия произошла 21 июля в штате Саравак. Группа из восьми человек, включая Тауфика Эзани Абдуллу, отправилась на рыбалку на реке Сунгай Сетерап. Приблизительно в полдень одна из сетей зацепилась за что-то на дне. Абдулла нырнул для освобождения снасти, после чего его больше никто не видел.

Родственники, находившиеся вместе с ним на рыбалке, вызвали спасательные службы. Поисковым группам было сообщено, что мальчика, вероятно, утащило в воду крупное животное. Предположительно, это мог быть крокодил, которого очевидцы заметили в непосредственной близости от места исчезновения ребенка.

Ранее сообщалось, что в Индии крокодил также утащил в реку 12-летнего мальчика.