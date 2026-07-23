Неизвестное существо утащило подростка на дно реки в Малайзии

Трагедия произошла 21 июля в штате Саравак. Группа из восьми человек, включая Тауфика Эзани Абдуллу, отправилась на рыбалку на реке Сунгай Сетерап. Приблизительно в полдень одна из сетей зацепилась за что-то на дне. Абдулла нырнул для освобождения снасти, после чего его больше никто не видел.