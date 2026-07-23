«Известия»: создателя финансовой пирамиды приговорили к 12 годам колонии

Согласно материалам дела, на которые ссылается издание, зарегистрированная как инвестиционный фонд организация «Благополучие» оказалась финансовой пирамидой. Так, под видом инвестирования в криптовалюту в нее вовлекались в основном пожилые люди, которым обещали ежемесячные дивиденды в размере 12%. Некоторое время часть вкладчиков получала обещанные выплаты, но, по данным следствия, их проводили по принципу финансовой пирамиды — за счет средств новых участников схемы.