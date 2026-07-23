«Известия»: создателя финансовой пирамиды приговорили к 12 годам колонии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы одного из организаторов финансовой пирамиды «Благополучие» Виталия Соколовского, ущерб от которой составил 319,9 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы дела.
По данным газеты, один из создателей «Благополучия» обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. В его деле обнаружено 50 преступных эпизодов с ущербом на 319,9 млн рублей.
Согласно материалам дела, на которые ссылается издание, зарегистрированная как инвестиционный фонд организация «Благополучие» оказалась финансовой пирамидой. Так, под видом инвестирования в криптовалюту в нее вовлекались в основном пожилые люди, которым обещали ежемесячные дивиденды в размере 12%. Некоторое время часть вкладчиков получала обещанные выплаты, но, по данным следствия, их проводили по принципу финансовой пирамиды — за счет средств новых участников схемы.
Отмечается, что мошенники делали ставку на криптовалюту, рассчитывая на то, что большинство пожилых вкладчиков мало разбираются в цифровых активах. Основатели компании лично встречались с клиентами и убеждали их, что возможность заработать 144% годовых реальна.
Еще одного участника пирамиды Виталия Павлова вместе с другим фигурантом дела Русланом Остаповым будут судить заочно, процесс над ними уже начался в Замоскворецком суде. Виталий Павлов скрылся от следствия, однако был задержан немецкой полицией по ордеру Интерпола. Однако министерство юстиции ФРГ в июле 2025-го отказалось выдавать обвиняемого в мошенничестве России.