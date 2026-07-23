Подростка оштрафовали за ложные сообщения о терактах в школах Челябинской области

Суд в Тамбовской области назначил штраф 17-летнему местному жителю, признанному виновным в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах в школах Тамбовской, Челябинской и Тверской областей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доказано, что в октябре 2024 года и феврале-марте 2025-го злоумышленник, действуя из хулиганских побуждений, направил на электронные адреса образовательных организаций трех регионов заведомо ложные сведения о готовящихся терактах.
Суд назначил парню штраф в размере 32 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.