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Подростка оштрафовали за ложные сообщения о терактах в школах Челябинской области

Он признан виновным по части 2 статьи 207 УК РФ. Вину признал, в содеянном раскаялся.

Суд в Тамбовской области назначил штраф 17-летнему местному жителю, признанному виновным в серии заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах в школах Тамбовской, Челябинской и Тверской областей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Доказано, что в октябре 2024 года и феврале-марте 2025-го злоумышленник, действуя из хулиганских побуждений, направил на электронные адреса образовательных организаций трех регионов заведомо ложные сведения о готовящихся терактах.

Суд назначил парню штраф в размере 32 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.