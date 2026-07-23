Облава на нелегалов в Центральном районе Челябинска: задержаны 30 иностранцев

«В Отдел полиции “Центральный” доставлены 30 иностранных граждан. Все проверены по информационно-справочным учетам, в том числе с применением мобильных биометрических терминалов для оперативного установления личности, а также на причастность к совершению ранее зарегистрированных преступлений», — уточнили в пресс-службе.