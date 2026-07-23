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Облава на нелегалов в Центральном районе Челябинска: задержаны 30 иностранцев

Проверки прошли на строительных объектах и на территории рынка.

«Проверки прошли на строительных объектах в микрорайоне “Западный” и на территории рынка в Центральном районе», — говорится в комментарии к видео.

В рейде участвовали специалисты Управления по вопросам миграции областного Главка МВД, оперативники Уголовного розыска городской полиции, сотрудники регионального следственного управления и 308-го военного следственного отдела СКР, силовую поддержку обеспечивали бойцы ОМОН Росгвардии.

Проверяли законность пребывания иностранцев на территории нашей страны и наличие разрешений на осуществление трудовой деятельности.

«В Отдел полиции “Центральный” доставлены 30 иностранных граждан. Все проверены по информационно-справочным учетам, в том числе с применением мобильных биометрических терминалов для оперативного установления личности, а также на причастность к совершению ранее зарегистрированных преступлений», — уточнили в пресс-службе.