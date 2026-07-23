Жителя СКО осудили за избиение медсестры

Дело было рассмотрено межрайонным судом района Шал акын.
Согласно материалам дела 23 июня 2026 года около 12:00 часов вблизи села Узынжар района Шал акына СКО мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно применил насилие к медицинскому работнику, находившейся при исполнении своих служебных обязанностей.
«Н. нанес потерпевшей удар ногой в область правой голени и удар в область живота, а также схватил ее обеими руками за запястья, причинив физическую боль и телесные повреждения. Своими действиями подсудимый воспрепятствовал исполнению А. ее профессионального долга», — заявили в суде.
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции пресекли его действия. Отмечается, что мужчина дал признательные показания в суде.
«Приговором суда Н. признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 380−3 УК РК. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного деяния, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», — вынес решение суд.