Жителя СКО осудили за избиение медсестры

«Н. нанес потерпевшей удар ногой в область правой голени и удар в область живота, а также схватил ее обеими руками за запястья, причинив физическую боль и телесные повреждения. Своими действиями подсудимый воспрепятствовал исполнению А. ее профессионального долга», — заявили в суде.