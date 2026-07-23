В Казани и Зеленодольске объявили опасность атаки БПЛА

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Казани и Зеленодольске в Татарстане. Об этом сообщается в канале РСЧС региона в «Максе».
«Угроза атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск. Необходимо принять меры безопасности», — сказано в сообщении.
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