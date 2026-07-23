Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 4 км

А ранее губернатор Камчатки заявил, что в течение ближайших пяти-десяти лет регион рассчитывает увеличить долю геотермальной энергии примерно до 40−42%. Сейчас возобновляемые источники обеспечивают примерно треть энергоснабжения края. Губернатор образно сравнил долю зелёной энергии в регионе, сказав, что каждая третья лампочка на Камчатке горит благодаря ей. Полностью перейти на геотермальную генерацию не получится. Населённые пункты слишком удалены друг от друга, а подходящие природные источники находятся в отдельных местах.