Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске выявлен новый очаг бешенства животных: введен карантин

Это следует из распоряжения, подписанного губернатором 21 июля.

Источник: dostup1.ru

Карантин устанавливается на территории эпизоотического очага, расположенного на улице Покровская, говорится в документе. Неблагополучным пунктом определена зона в радиусе до двух километров.

Ограничительные мероприятия вводятся до их отмены через 60 календарных дней «после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством или уничтожения последнего трупа восприимчивого животного».

Мэру Алексею Лошкину и городской ветстанции рекомендовано обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.

В неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их вывоз в течение 179 календарных дней.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше