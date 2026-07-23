В Челябинске выявлен новый очаг бешенства животных: введен карантин

Карантин устанавливается на территории эпизоотического очага, расположенного на улице Покровская, говорится в документе. Неблагополучным пунктом определена зона в радиусе до двух километров.
Ограничительные мероприятия вводятся до их отмены через 60 календарных дней «после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством или уничтожения последнего трупа восприимчивого животного».
Мэру Алексею Лошкину и городской ветстанции рекомендовано обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.
В неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их вывоз в течение 179 календарных дней.