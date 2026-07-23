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Новосибирца зажало под грузовиком во время замены колеса

В Черепановском районе спасли мужчину, которого придавило грузовиком во время ремонта колеса.

Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

Инцидент произошел на 131-м километре федеральной трассы Р-256. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Водитель занимался заменой колеса, когда грузовик сорвался с домкрата и прижал его к земле. Очевидцы позвонили в дежурную часть районного отдела полиции.

Оперативный дежурный сразу же связался с ближайшим патрулем ДПС. Сотрудники прибыли на место уже через десять минут. Они использовали домкрат, чтобы приподнять тяжелую машину и высвободить пострадавшего.

Мужчину передали врачам скорой помощи. С множественными травмами его доставили в Черепановскую центральную районную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.