Собака рвала ему голову: 7-летний внук Донцовой в больнице после атаки пса

21 июля в подмосковном селе Дубцы Одинцовского округа разыгралась драма, которая потрясла всю страну. Семилетний Саша — внук известной писательницы Дарьи Донцовой — играл у ворот своего дома вместе с друзьями. Рядом были его родители и десятилетняя сестра Тамара.
Внезапно из-за угла вышел местный житель Алексей с крупной собакой породы акита-ину. Пес был без намордника и без поводка. Животное мгновенно набросилось на ребенка, повалило его на землю и вцепилось в голову.
«Собака повалила мальчика на землю и начала рвать ему голову» — так описала происходящее Дарья Донцова.
Самое страшное — хозяин пса, по словам писательницы, не сделал ровным счетом ничего. Он просто стоял и наблюдал. Не пытался отогнать собаку, не звал на помощь. «Он при этом бездействовал и просто наблюдал за происходящим».
Спасение пришло оттуда, откуда не ждали. Мимо проходил незнакомый мужчина. Он бросился на пса, отогнал его, сам получил укусы, взял окровавленного Сашу на руки и отнес домой. Родители мальчика были в шоке — они даже не успели узнать имени спасителя.
Вздрагивает, когда открывается дверь.
Сашу экстренно доставили в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Диагноз врачей был серьезным: рваные раны головы, множественные укусы и царапины.
Судя по снимкам, клыки прошлись по голове, лбу мальчика. Но глаза, нос и рот не пострадали. Хирургам пришлось накладывать швы. Угрозы жизни ребенка, к счастью, нет.
«Ребенок сейчас находится в палате вместе со своей мамой. Он очень испуган. Он вздрагивает, когда открывается дверь в палату», — рассказала писательница.
Саша плохо ест, не разговаривает, боится посторонних людей. Каждый стук двери в больничной палате вызывает у него приступ паники. О выписке из больницы пока не идет речи.
Что грозит хозяину собаки.
Следственный комитет отреагировал незамедлительно. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Адвокат Андрей Алешкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что это означает для владельца собаки.
«Если СК возбудил дело по статье 118 УК РФ, то значит, следствие установило, что владелец причинил тяжкий вред здоровью по неосторожности. Наказание может быть разным: штраф, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы или арест на срок до 6 месяцев», — уточнил Алешкин.
Однако адвокат подчеркнул важный нюанс, что эта статья работает в том случае, если не было умысла. Если следствие докажет, что хозяин действовал осознанно, статья может быть переквалифицирована на более тяжкую.
Кроме того, Алешкин добавил, что причиненный семье мальчика ущерб будет возмещаться в рамках уголовного дела в порядке статьи 44 УК РФ. Прокуратура Московской области уже заявила, что рассмотрит вопрос о подаче иска к владельцу собаки о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение.
Сама Дарья Донцова настроена решительно: «Конечно, после того как пройдут все следственные действия, мы подадим в суд. Мирного пути для этого человека не будет».
«Уже не первый раз»: что говорят жители Дубцов.
История с нападением на внука Донцовой — отнюдь не единичный случай, как утверждают жители Дубцов.
«Уже не первый раз его собака нападает, жалобы в чате постоянно», — утверждает односельчанин Донцовой Дмитрий.
Сама Донцова также отмечала, что жители поселка неоднократно жаловались на собаку, которая едва не загрызла ее внука. Однако никаких процессуальных решений по этому поводу принято не было.
«Если собака агрессивна, она должна быть в наморднике. А то, как хозяин просто стоял молча, когда его собака пыталась убить ребенка, я никак прокомментировать не могу. Слов нет», — заявила Дарья Донцова в своем Telegram-канале.
Теперь это дело — не только в руках следователей. Прокуратура взяла расследование под контроль. А жители Дубцов надеются, что на этот раз справедливость восторжествует.