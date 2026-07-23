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Женщина и трехлетний ребенок погибли в лобовом ДТП с грузовиком под Иркутском

На федеральной трассе в Приангарье произошло ДТП с участием легковой иномарки и большегруза. Два человека получили смертельные травмы.

Источник: ГУ МВД России по Иркутской области

Вечером 22 июля на автодороге «Байкал» в Слюдянском районе Toyota Vista пересекла сплошную линию разметки и выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком Mitsubishi, рассказали в главке МВД по Иркутской области.

35-летняя женщина, управлявшая седаном, и ее трехлетний сын погибли. Водитель фургона попал в больницу.

По данным автоинспекции, меньше месяца назад предполагаемую виновницу аварии привлекали к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура.