Женщина и трехлетний ребенок погибли в лобовом ДТП с грузовиком под Иркутском

Вечером 22 июля на автодороге «Байкал» в Слюдянском районе Toyota Vista пересекла сплошную линию разметки и выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком Mitsubishi, рассказали в главке МВД по Иркутской области.
35-летняя женщина, управлявшая седаном, и ее трехлетний сын погибли. Водитель фургона попал в больницу.
По данным автоинспекции, меньше месяца назад предполагаемую виновницу аварии привлекали к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.
Возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура.