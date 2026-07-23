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В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Отбой “Красного уровня — Угроза атаки БПЛА” на территории Липецкой области. Сохраняется “Желтый уровень — Воздушная опасность” на территории Липецкой области», — говорится в сообщении в «Максе».

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