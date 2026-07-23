Проводка загорелась во время дорожных работ у парка Минного городка во Владивостоке

Возгорание электропроводки произошло накануне, 22 июля, в районе дома № 35 на улице Шепеткова во Владивостоке, где ведутся работы по строительству дороги у парка Минного городка.
«Соседи вызывали пожарных, они приехали тушили. Вроде как электрик приезжал. В домах мигал свет, но электроэнергию не отключали», — сообщил читатель.
Как сообщил очевидец, около 18.30 на участке работал экскаватор, который, предположительно, задел подземный кабель. После этого проводка заискрилась, однако огонь быстро погас.
По словам местных жителей, около 23.00 возгорание возникло вновь. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. Также, по словам очевидцев, к месту происшествия приезжал электрик.
Во время инцидента в ближайших домах наблюдались перебои с электроснабжением — свет мигал, однако отключения электричества не произошло. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что прокуратура Приморского края инициировала проверку после очередного сбоя в электроснабжении во Владивостоке. Ведомство будет следить за устранением последствий аварии и проверять, насколько строго соблюдаются нормы законодательства при обслуживании электросетей.