Проводка загорелась во время дорожных работ у парка Минного городка во Владивостоке

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что прокуратура Приморского края инициировала проверку после очередного сбоя в электроснабжении во Владивостоке. Ведомство будет следить за устранением последствий аварии и проверять, насколько строго соблюдаются нормы законодательства при обслуживании электросетей.