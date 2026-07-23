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«Застал супругу с другим»: СМИ сообщили новые подробности задержания жителя Атырауской области

Сайт телеканала KTK сообщил предполагаемые подробности задержания 35-летнего жителя Атырауской области, которого подозревают в вымогательстве 2,5 млн тенге.

Источник: Соцсети

Несколько дней назад мы писали, что в Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 35-летнего жителя Индерского района, подозреваемого в вымогательстве 2,5 млн тенге у 35-летнего жителя Атырау.

После телеканал KTK сообщил новые предполагаемые подробности задержания мужчины.

«По некоторой информации, мужчина застал супругу с другим. Избил его, а затем потребовал крупную сумму. Потерпевший согласился, но сообщил обо всем в полицию. После чего обиженного супруга задержали», — сказано в сюжете.

Напомним, в ходе обыска у подозреваемого были обнаружены и изъяты 2,2 млн тенге, предположительно полученные в результате вымогательства. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.