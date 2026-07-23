«Застал супругу с другим»: СМИ сообщили новые подробности задержания жителя Атырауской области

Несколько дней назад мы писали, что в Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 35-летнего жителя Индерского района, подозреваемого в вымогательстве 2,5 млн тенге у 35-летнего жителя Атырау.
После телеканал KTK сообщил новые предполагаемые подробности задержания мужчины.
«По некоторой информации, мужчина застал супругу с другим. Избил его, а затем потребовал крупную сумму. Потерпевший согласился, но сообщил обо всем в полицию. После чего обиженного супруга задержали», — сказано в сюжете.
Напомним, в ходе обыска у подозреваемого были обнаружены и изъяты 2,2 млн тенге, предположительно полученные в результате вымогательства. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.