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В Усть-Илимске подростки пытались оторвать буквы от городской стелы

В Усть-Илимске полиция устанавливает личности подростков, которые пытались оторвать буквы от городской стелы. Действия малолетних вандалов зафиксировала камера видеонаблюдения. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на портал «Илим24».

Инцидент произошел в около 19:30 на пересечении улиц Героев Труда, Энтузиастов и шоссе имени М. И. Бусыгина. На кадрах видно, как группа подростков пытается оторвать буквы со стелы, посвященной Усть-Илимскому ЛПК. При этом заметно, что одной буквы на стеле уже не хватает. Ничего не добившись, дети отошли от объекта.

В сообщении усть-илимского портала также сообщается, что часть несовершеннолетних «устроила опасные игры, карабкаясь по выставленным под открытым небом историческим образцам лесозаготовительной техники». Они находятся на соседней со стелой площадке.

Полиция проводит проверку и устанавливает личности подростков, зафиксированных на видео. За подобные действия предусмотрена административная ответственность, и отвечать за них будут родители юных нарушителей, — говорится в сообщении «Илим24».