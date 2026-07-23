В Усть-Илимске подростки пытались оторвать буквы от городской стелы

Инцидент произошел в около 19:30 на пересечении улиц Героев Труда, Энтузиастов и шоссе имени М. И. Бусыгина. На кадрах видно, как группа подростков пытается оторвать буквы со стелы, посвященной Усть-Илимскому ЛПК. При этом заметно, что одной буквы на стеле уже не хватает. Ничего не добившись, дети отошли от объекта.
В сообщении усть-илимского портала также сообщается, что часть несовершеннолетних «устроила опасные игры, карабкаясь по выставленным под открытым небом историческим образцам лесозаготовительной техники». Они находятся на соседней со стелой площадке.
Полиция проводит проверку и устанавливает личности подростков, зафиксированных на видео. За подобные действия предусмотрена административная ответственность, и отвечать за них будут родители юных нарушителей, — говорится в сообщении «Илим24».