Беспилотники ВСУ атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Ранее силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили четыре украинских беспилотника над Севастополем. Воздушные цели перехватили в Балаклавском районе. Об отражении атаки сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. Информация о пострадавших не поступала.