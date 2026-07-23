Афериста с 22-миллионными долгами задержали в аэропорту

«Обычная критика — “ты что, глупый?”, “тебя же разводят” — вызывает только сопротивление. Человек начинает защищаться: “почему семья считает, что я не могу принять решение?”, “меня не уважают, не слушают”. И парадоксально — он ещё сильнее тянется к мошенникам, чтобы доказать свою правоту. Чтобы помочь нужно, во-первых, привлечь авторитетное третье лицо. Вместо обвинений скажите: “Слушай, у нас есть Вася, он разбирается в машинах, давай спросим у него, почему здесь цена на 500 тысяч ниже рыночной”. Вася, как нейтральный эксперт, сможет мягко указать на нестыковки. Во-вторых, задать вопросы о выгоде. Не утверждайте, а спрашивайте: “Как думаешь, почему продавец готов отдать машину так дёшево?”, “В чём может быть подвох?”. Вопросы заставляют префронтальную кору включиться в обход дофаминового ослепления. В-третьих, загляните в будущее. Предложите проговорить конкретный план действий после перевода денег: “А что дальше? Как ты заберёшь машину? Кто тебя встретит? Что если её не окажется на месте?”. Если человек не видит логического завершения сделки, это легко выводит его из состояния иллюзии. Главное — не нападать, а подводить к размышлению через внешний взгляд, авторитетное мнение и образ будущего», — подчеркнула Елена Кольцова.