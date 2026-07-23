Афериста с 22-миллионными долгами задержали в аэропорту

Мошенник, обманувший на миллионы доверчивых автолюбителей, намеревался покинуть Дальний Восток. Но оперативники перехватили его прямо перед посадкой на рейс в столицу. Его интернет-проект по «пригону» иномарок оказался фикцией, а общий ущерб превысил 22 миллиона рублей. Теперь задержанный — фигурант десяти уголовных дел.
По версии следствия, 26-летний житель Приморья организовал интернет-площадку, где предлагал услуги по доставке автомобилей из-за границы. Первое время он работал «в белую»: честно закрывал сделки, чтобы создать видимость надёжного исполнителя. Как отметили в УМВД, это позволило ему войти в доверие к будущим жертвам.
Затем схема изменилась: злоумышленник начал принимать заказы, требовал 100% предоплату, но обязательства не выполнял. Сроки поставок постоянно затягивались, а затем он и вовсе переставал выходить на связь. В период с 2024 по 2025 год от его действий пострадали не менее 10 человек из разных регионов России. Общая сумма ущерба превысила 22 миллиона рублей.
Оперативники уголовного розыска Находки вышли на след мошенника. Когда они установили его местонахождение, тот уже готовился покинуть регион. Подозреваемого перехватили в аэропорту Хабаровска — он собирался вылететь в Москву. Как сообщили в пресс-службе УМВД, задержанный доставлен в Находку для проведения всех необходимых следственных действий.
В отношении афериста возбуждено десять уголовных дел. Восемь из них квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, два — по части 3 той же статьи. Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.
Следствие продолжается: полицейские проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям. Не исключено, что число потерпевших может вырасти.
Как не «попасться на крючок»?
В последнее время всё чаще говорят о случаях мошенничества при покупке автомобилей и других крупных сделках. Почему мы так легко попадаемся на удочку? И главное — как вовремя остановить близкого человека, который уже готов перевести деньги? Своим профессиональным взглядом делится психотерапевт Елена Кольцова.
«Мошенники используют серьёзные психологические крючки. Если говорить коротко, они апеллируют не к нашему рациональному началу, а к эмоциональному — к той части мозга, которая реагирует на скрытые послания. Давайте разберём три основных механизма», — подчеркнула психотерапевт Елена Кольцова.
Представьте: вам предлагают машину мечты по цене ниже рыночной, ниже, чем у конкурентов, ниже, чем вы планировали. В этот момент происходит мощный выброс дофамина — гормона радости и предвкушения. Он буквально отключает префронтальную кору головного мозга, которая отвечает за критическое мышление.
Человек впадает в состояние, где эмоция берёт верх над разумом. Он видит только возможность выгоды и слышит именно то, что хочет услышать. По сути, мы сами позволяем себя обманывать. Мошенники мастерски создают дефицит — времени, возможностей, доступности. Вербально они рисуют картину бешеного спроса: «мне уже звонят перекупы», «решение нужно принять прямо сейчас», «если промедлите — останетесь в проигрыше».
Такая скоростная реакция погружает человека в острый стресс. Включается эволюционный механизм «бей или беги». В этом состоянии нам проще принять быстрое решение, чтобы освободиться от давления, чем анализировать риски. Доверие с нуля не возникает ни у кого. Поэтому мошенники используют формулу маленьких шагов: «переведите небольшую сумму для бронирования», «внесите предоплату, чтобы мы закрепили за вами очередь». Сначала 500 рублей, потом ещё 1000.
На каждом этапе человек выполняет минимальное действие, и это создаёт пошаговую подстройку под манипулятора. Когда же приходит время крупного платежа, жертва уже на крючке — внутренне она чувствует себя обязанной и продолжает идти на поводу. На вопрос как помочь близким «слезть с крючка» мошенников, Елена Кольцова ответила, что это не так просто.
«Обычная критика — “ты что, глупый?”, “тебя же разводят” — вызывает только сопротивление. Человек начинает защищаться: “почему семья считает, что я не могу принять решение?”, “меня не уважают, не слушают”. И парадоксально — он ещё сильнее тянется к мошенникам, чтобы доказать свою правоту. Чтобы помочь нужно, во-первых, привлечь авторитетное третье лицо. Вместо обвинений скажите: “Слушай, у нас есть Вася, он разбирается в машинах, давай спросим у него, почему здесь цена на 500 тысяч ниже рыночной”. Вася, как нейтральный эксперт, сможет мягко указать на нестыковки. Во-вторых, задать вопросы о выгоде. Не утверждайте, а спрашивайте: “Как думаешь, почему продавец готов отдать машину так дёшево?”, “В чём может быть подвох?”. Вопросы заставляют префронтальную кору включиться в обход дофаминового ослепления. В-третьих, загляните в будущее. Предложите проговорить конкретный план действий после перевода денег: “А что дальше? Как ты заберёшь машину? Кто тебя встретит? Что если её не окажется на месте?”. Если человек не видит логического завершения сделки, это легко выводит его из состояния иллюзии. Главное — не нападать, а подводить к размышлению через внешний взгляд, авторитетное мнение и образ будущего», — подчеркнула Елена Кольцова.
История, начавшаяся как бизнес-проект по доставке иномарок, обернулась для десятка доверчивых клиентов потерей крупных сумм, а для самого организатора — уголовным преследованием. Задержание в хабаровском аэропорту стало финалом его попытки скрыться. Однако список пострадавших и эпизодов, как полагают оперативники, может оказаться шире.
Автолюбителям, планирующим покупку машин из-за рубежа, напоминают: если предложение выглядит слишком выгодным, стоит дважды проверить репутацию продавца. И никогда не переводить 100% предоплаты, не убедившись в надёжности партнёра.