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Угощение сыром закончилось для жителя СКО клинической смертью

Житель СКО едва не умер после того, как поел сыр. Мужчина подавился и оказался в состоянии клинической смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного центра скорой медпомощи.

Источник: Nur.kz

Фельдшерская бригада выехала на вызов: задыхался 50-летний мужчина. По прибытии медиков больной в состоянии клинической смерти.

Фельдшеры начали реанимационные мероприятия по стандарту ACLS: провели непрямой массаж сердца, подключили аппарат ИВЛ, внутривенно ввели адреналин.

«При прямой ларингоскопии обнаружено и извлечено инородное тело — сыр-чечил, проведена интубация трахеи», — сообщили врачи. После этого у пациента появился пульс на сонных артериях, но дыхания так и не было, в сознание он не пришел. Медики продолжили работу: обеспечили проходимость дыхательных путей через интубационную трубку, продолжили искусственную вентиляцию легких, а также ввели лекарственные средства.

Вскоре мужчина начал дышать — это случилось по пути в больницу. Пациент был госпитализирован.

В настоящее время угрозы жизни и здоровью нет.