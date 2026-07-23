Угощение сыром закончилось для жителя СКО клинической смертью

«При прямой ларингоскопии обнаружено и извлечено инородное тело — сыр-чечил, проведена интубация трахеи», — сообщили врачи. После этого у пациента появился пульс на сонных артериях, но дыхания так и не было, в сознание он не пришел. Медики продолжили работу: обеспечили проходимость дыхательных путей через интубационную трубку, продолжили искусственную вентиляцию легких, а также ввели лекарственные средства.