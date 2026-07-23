Подросток на авто сбил группу людей во время массовой драки в Иркутске

19 июля на улице Байкальской разгорелась ссора между несколькими горожанами, началась драка. Один из ее участников завел автомобиль и врезался в группу оппонентов. Под колесами оказался человек. Водитель переехал его, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, проинформировали в СК.