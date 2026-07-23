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Подросток на авто сбил группу людей во время массовой драки в Иркутске

Конфликт молодых людей возле ночного клуба в центре Иркутска перерос в массовую драку, а закончился ДТП. Следователи возбудили дело о покушении на убийство.

Источник: Российская газета

19 июля на улице Байкальской разгорелась ссора между несколькими горожанами, началась драка. Один из ее участников завел автомобиль и врезался в группу оппонентов. Под колесами оказался человек. Водитель переехал его, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, проинформировали в СК.

Возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал 17-летний водитель, направивший автомобиль на людей.

Следователи проводят допросы свидетелей и подозреваемого. Он задержан, решается вопрос о мере пресечения.

По данным полиции, транспортное средство принадлежит отцу севшего за руль подростка.