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Жительница Красноярска пыталась купить лекарства по фальшивому рецепту

Жительница Красноярска пыталась купить психотропный препарат по фальшивому рецепту и попала под «уголовку».

Источник: Комсомольская правда

Жительница Красноярска пыталась купить психотропный препарат по фальшивому рецепту и попала под «уголовку». В краевом МВД сообщили, что теперь 30-летней женщине грозит до одного года лишения свободы по статье о подделке документов.

По версии полицейских, горожанка во время прогулки случайно увидела объявление о продаже лекарственного препарата, который давно хотела приобрести. Одна проблема — рецепта от врача у нее не было. Поэтому она связалась с неизвестным по номеру, а уже спустя пару дней через тайник получила необходимый документ.

Чтобы убрать от себя лишние подозрения, женщина поехала в Канск. Однако просчиталась: фармацевт распознала подделку.

Сейчас сотрудники ведомства ищут человека, который изготовил фальшивый рецепт.