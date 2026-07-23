Жительница Красноярска пыталась купить лекарства по фальшивому рецепту

По версии полицейских, горожанка во время прогулки случайно увидела объявление о продаже лекарственного препарата, который давно хотела приобрести. Одна проблема — рецепта от врача у нее не было. Поэтому она связалась с неизвестным по номеру, а уже спустя пару дней через тайник получила необходимый документ.