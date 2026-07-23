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В Башкирии объявили беспилотную опасность

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен в Башкирии. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по региону в «Максе».

«Режим “беспилотная опасность” введен в Республике Башкортостан», — говорится в сообщении.

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