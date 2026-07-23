Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения пенсионера в Уфе

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Гафури в Уфе. Сосед пожилого уфимца нанес ему множество ударов по телу и голове, а после забрал у него телефон. Нападавшего смогли остановить очевидцы. В результате полученных травм пострадавший был вынужден обратиться за врачебной помощью.