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Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения пенсионера в Уфе

Момент избиения попал на камеру домофона.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о нападении на 71-летнего пенсионера в Уфе.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Гафури в Уфе. Сосед пожилого уфимца нанес ему множество ударов по телу и голове, а после забрал у него телефон. Нападавшего смогли остановить очевидцы. В результате полученных травм пострадавший был вынужден обратиться за врачебной помощью.

Глава ведомства потребовал от руководителя СУ СК России по Башкирии Владимира Архангельского не только возбудить дело, но и в кратчайшие сроки доложить о ходе проверки всех обстоятельств произошедшего.