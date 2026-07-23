Ураган в Свердловской области разрушил туристический лагерь, погиб человек

Один человек погиб во время урагана в среду, 22 июля, в Свердловской области. Из-за непогоды был фактически разрушен туристический лагерь на камне Омутном на реке Чусовой.
— Произошел лесоповал, и деревья упали на палатки. По предварительным данным, есть пострадавшие и один погибший, — сообщили в пресс-службе проекта «Большая уральская тропа» в Telegram-канале.
Официальной информации пока не поступало. Всех туристов эвакуировали из лагеря.
21 июля больше шести тысяч жилых домов остались без света из-за мощного урагана и ливней в Алтайском крае. По данным регионального МЧС РФ, сильнее всего стихия затронула Краснощековский и Чарышский районы.
В конце июня мощный ураган обрушился на Урал. В Свердловской области вихрь полностью разрушил 32 частных дома и оставил без электричества тысячи местных жителей, а в Челябинской области ветер снес купол храма, которому более 200 лет. В результате стихийного происшествия пострадали 16 человек, одного из них госпитализировали. Какие районы пострадали сильнее всего, выясняла «Вечерняя Москва».