Ураган в Свердловской области разрушил туристический лагерь, погиб человек

В конце июня мощный ураган обрушился на Урал. В Свердловской области вихрь полностью разрушил 32 частных дома и оставил без электричества тысячи местных жителей, а в Челябинской области ветер снес купол храма, которому более 200 лет. В результате стихийного происшествия пострадали 16 человек, одного из них госпитализировали. Какие районы пострадали сильнее всего, выясняла «Вечерняя Москва».