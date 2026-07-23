Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ураган в Свердловской области разрушил туристический лагерь, погиб человек

Один человек погиб во время урагана в среду, 22 июля, в Свердловской области. Из-за непогоды был фактически разрушен туристический лагерь на камне Омутном на реке Чусовой.

Один человек погиб во время урагана в среду, 22 июля, в Свердловской области. Из-за непогоды был фактически разрушен туристический лагерь на камне Омутном на реке Чусовой.

— Произошел лесоповал, и деревья упали на палатки. По предварительным данным, есть пострадавшие и один погибший, — сообщили в пресс-службе проекта «Большая уральская тропа» в Telegram-канале.

Официальной информации пока не поступало. Всех туристов эвакуировали из лагеря.

21 июля больше шести тысяч жилых домов остались без света из-за мощного урагана и ливней в Алтайском крае. По данным регионального МЧС РФ, сильнее всего стихия затронула Краснощековский и Чарышский районы.

В конце июня мощный ураган обрушился на Урал. В Свердловской области вихрь полностью разрушил 32 частных дома и оставил без электричества тысячи местных жителей, а в Челябинской области ветер снес купол храма, которому более 200 лет. В результате стихийного происшествия пострадали 16 человек, одного из них госпитализировали. Какие районы пострадали сильнее всего, выясняла «Вечерняя Москва».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше