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В Иркутске задержали несовершеннолетнего водителя, переехавшего юношу

В Иркутске задержан 17-летний парень, переехавший юношу на автомобиле отца.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске сотрудниками правоохранительных органов задержан несовершеннолетний водитель, сбивший молодого человека, сообщает пресс-служба регионального МВД России.

По имеющейся информации, 17-летний юноша самовольно воспользовался автомобилем, принадлежащим его отцу, и катался по центральным улицам города.

На текущий момент правоохранители устанавливают точных обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда здоровью потерпевшего. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель наехал на палатку с девушкой на пляже под Архангельском.