В Иркутске задержали несовершеннолетнего водителя, переехавшего юношу

В Иркутске сотрудниками правоохранительных органов задержан несовершеннолетний водитель, сбивший молодого человека, сообщает пресс-служба регионального МВД России.
По имеющейся информации, 17-летний юноша самовольно воспользовался автомобилем, принадлежащим его отцу, и катался по центральным улицам города.
На текущий момент правоохранители устанавливают точных обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда здоровью потерпевшего. По факту возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель наехал на палатку с девушкой на пляже под Архангельском.