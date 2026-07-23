«Строитель» гольф-курорта в Приморье осуждён на семь лет лишения свободы

Генеральный директор ООО «Владивосток гольф и резорт» Олег Дроздов осуждён в Приморье по делу о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей на общую сумму 84 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд признал Дроздова виновным по части 4 статьи 159 и части 1 статьи 187 УК РФ — мошенничество, совершённое с использованием служебного положения в особо крупном размере, и неправомерный оборот средств платежей. Как установило следствие, в ходе реализации проекта строительства гольф-курорта международного уровня в селе Олений Артёмовского округа обвиняемый предоставил в налоговую инспекцию декларации по НДС за фактически невыполненные работы. Благодаря этим действиям он незаконно получил из федерального бюджета 6 млн рублей.
Кроме того, в период с 2020 по 2023 год Дроздов организовал незаконный перевод около 78 млн рублей со счетов компании по фиктивным договорам с подконтрольными ему юридическими лицами. Общая сумма установленного ущерба по делу составила 84 млн рублей.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн рублей. Иск прокуратуры о взыскании в доход государства всей суммы незаконно возмещённого НДС был удовлетворён. Арест на имущество и денежные средства осуждённого на сумму более 42 млн рублей сохранён до исполнения приговора в части исковых требований. Приговор в законную силу пока не вступил.