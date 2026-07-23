«Строитель» гольф-курорта в Приморье осуждён на семь лет лишения свободы

Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн рублей. Иск прокуратуры о взыскании в доход государства всей суммы незаконно возмещённого НДС был удовлетворён. Арест на имущество и денежные средства осуждённого на сумму более 42 млн рублей сохранён до исполнения приговора в части исковых требований. Приговор в законную силу пока не вступил.