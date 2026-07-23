В Приамурье осудили трех экс-инспекторов ДПС за подстроенные ДТП и взятку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Суд в Амурской области приговорил троих бывших инспекторов ДПС за инсценированные ДТП и взятку в размере 195 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
«Завитинский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению в совершении серии преступлений, включая получение взятки, воспрепятствование осуществлению правосудия, мошенничество в сфере страхования и служебный подлог: Кравчука А. В. (ч. ч. 4, 5 ст. 33 ч. 1 ст. 294, п. “в” ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 159.5), Дячука Е. В. (ч. 2 ст. 159.5 УК РФ) и Иванюк М. Д. (ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Суд признал всех фигурантов дела виновными в совершении преступлений и с учетом смягчающих обстоятельств — признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и других — вынес приговор. По совокупности преступлений суд назначил наказание Кравчуку в виде 7 лет 3 месяцев колонии строгого режима со штрафом — 50 тыс. рублей и лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанной с осуществлением функции представителя власти на 2 года (основное наказание). Также дополнительным наказанием суд назначил штраф в размере шестикратной суммы взятки — 1 млн 170 тыс. рублей. Сумма взятки в размере 195 тыс. рублей и мобильный телефон Кравчука обращены в доход государства.
Дячуку назначено наказание — 1 год 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Иванюк, также с учетом молодого возраста и оказания благотворительной помощи, по совокупности преступлений получила наказание в виде штрафа — 48 тыс. рублей.
Установлено, что в октябре 2024 года инспектор ДПС Кравчук остановил пьяного водителя. После передачи материалов дела в суд он предложил отцу нарушителя помочь избежать ответственности. В ходе реализации схемы Кравчук поспособствовал, чтобы дело передали в другой судебный участок, указав ложный адрес проживания водителя. Затем он сообщил отцу нарушителя, где находится почтовое отправление с материалами дела. Тот перехватил и уничтожил документы. За это Кравчук получил взятку 195 тыс. рублей.
Кроме того, Кравчук и Дячук организовали мошенническую схему с получением страховых выплат. В декабре 2024 года, управляя машиной жены, Кравчук столкнулся с автомобилем Дячука. Повреждения были реальными, но оформлять ДТП они не стали. Вместо этого Кравчук решил инсценировать две аварии, в которых якобы виноваты другие водители. Для этого Кравчук, используя служебное положение, получил копии документов других автомобилистов. Он уговорил сослуживицу Иванюк составить определения об отказе в возбуждении административных дел, не выезжая на «место происшествий». Инспектор ДПС Иванюк дважды в декабре 2024 года и феврале 2025 года составляла подложные документы. На основании этих фальшивок Дячук и Кравчук получили от страховых компаний выплаты на суммы свыше 200 тыс. рублей каждый. В ходе производства по делу ущерб страховым компаниям ими был возмещен полностью.