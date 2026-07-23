В Приамурье осудили трех экс-инспекторов ДПС за подстроенные ДТП и взятку

Кроме того, Кравчук и Дячук организовали мошенническую схему с получением страховых выплат. В декабре 2024 года, управляя машиной жены, Кравчук столкнулся с автомобилем Дячука. Повреждения были реальными, но оформлять ДТП они не стали. Вместо этого Кравчук решил инсценировать две аварии, в которых якобы виноваты другие водители. Для этого Кравчук, используя служебное положение, получил копии документов других автомобилистов. Он уговорил сослуживицу Иванюк составить определения об отказе в возбуждении административных дел, не выезжая на «место происшествий». Инспектор ДПС Иванюк дважды в декабре 2024 года и феврале 2025 года составляла подложные документы. На основании этих фальшивок Дячук и Кравчук получили от страховых компаний выплаты на суммы свыше 200 тыс. рублей каждый. В ходе производства по делу ущерб страховым компаниям ими был возмещен полностью.