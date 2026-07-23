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Омские рыбаки все чаще становятся жертвами стихии

Стало известно о гибели двух рыбаков на водоемах Омской области.

Источник: «СуперОмск»

В четверг, 23 июля 2026 года, в правоохранительных органах региона объявили о двух несчастных случаях, жертвами которых стали рыбаки.

Так, трагедия зафиксирована на водоеме Старица близ села Решетниково Большереченского района Омской области.

«Вблизи деревни Решетниково в Старице из лодки выпал 37-летний житель районного центра», — уточняется в официальной публикации.

Обозначено, что тело погибшего еще не найдено. Иные обстоятельства случившегося не установлены, свидетелями падения стали рыбаки, находившиеся на берегу.

Кроме того, сообщается, что в воде обнаружено тело 53-летнего омича, ушедшего на рыбалку тремя днями ранее. Поиски велись по «сигналу» сестры погибшего, беспокоившейся о родном человеке, переставшем выходить на связь, пояснили в полиции.

Отметим, это не первый инцидент со смертельным исходом на рыбалке в июле 2026 года. Так, в начале месяца сообщалось о гибели 40-летнего мужчины на озере в районе села Камышино-Курское Муромцевского района.