Омские рыбаки все чаще становятся жертвами стихии

В четверг, 23 июля 2026 года, в правоохранительных органах региона объявили о двух несчастных случаях, жертвами которых стали рыбаки.
Так, трагедия зафиксирована на водоеме Старица близ села Решетниково Большереченского района Омской области.
«Вблизи деревни Решетниково в Старице из лодки выпал 37-летний житель районного центра», — уточняется в официальной публикации.
Обозначено, что тело погибшего еще не найдено. Иные обстоятельства случившегося не установлены, свидетелями падения стали рыбаки, находившиеся на берегу.
Кроме того, сообщается, что в воде обнаружено тело 53-летнего омича, ушедшего на рыбалку тремя днями ранее. Поиски велись по «сигналу» сестры погибшего, беспокоившейся о родном человеке, переставшем выходить на связь, пояснили в полиции.
Отметим, это не первый инцидент со смертельным исходом на рыбалке в июле 2026 года. Так, в начале месяца сообщалось о гибели 40-летнего мужчины на озере в районе села Камышино-Курское Муромцевского района.