Мать с трёхлетним сыном погибла в лобовом ДТП под Иркутском

Ранее в Иркутске задержали 17-летнего подростка после наезда на человека в центре города. По данным полиции, юноша без разрешения взял автомобиль «Тойота Хайлюкс», принадлежавший его отцу. Во время конфликта между молодыми людьми машина переехала 19-летнего участника драки, после чего водитель покинул место происшествия. Полицейские установили его личность по опубликованным в интернете видеозаписям. Следователи возбудили дело о покушении на убийство и начали решать вопрос о мере пресечения.