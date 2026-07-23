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В семи городах Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявили еще в семи городах на территории Татарстана. Об этом сообщается в канале ГУ МЧС по республике в «Максе».

«Угроза атаки БПЛА на города Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск. Необходимо принять меры безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили для Казани и Зеленодольска.

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