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Собянин: Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотника Вооруженных сил Украины, которые летели к столице. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотника Вооруженных сил Украины, которые летели к столице. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Министерства обороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву, — сказано в публикации главы города в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В этот же день украинские беспилотники атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

22 июля мэр Краснодара Евгений Наумов передал, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Прикубанском и Карасунском округах города, где жилые дома получили повреждения в результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины. Он добавил, что жителям поврежденных домов предложат места в пунктах временного размещения.

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